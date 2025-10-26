Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над тремя регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) сбили еще 26 украинских БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что воздушные цели были ликвидированы над российскими регионами 26 октября, в период с 11:00 до 16:00 по московскому времени. 17 из них сбиты над Белгородской областью, еще 6 – над Брянской и 3 – над Курской областями.

До этого силы ПВО ликвидировали 121 вражеский беспилотник над российскими регионами в ночь на 25 октября. Над Ростовской областью было сбито 20 БПЛА, над Волгоградской областью – 19, над Брянской областью – 17, а над Калужской областью – 12.

Кроме того, 11 дронов удалось перехватить над Смоленской областью, 9 – над Белгородской областью, а также еще 9 БПЛА были ликвидированы над территорией Московского региона.

