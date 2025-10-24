Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения "Южной" группировки войск за сутки освободили населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом министру обороны Андрею Белоусову рассказал командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик, сообщили в Минобороны.

Белоусов проверил работу передового пункта управления одного из соединений, а также заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника. Он поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении населенного пункта.

В ходе встречи министр вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне СВО, государственные награды.

Кроме того, Белоусову представили наземную робототехническую платформу для доставки дронов на позиции. Она несет на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный.

"Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА, что увеличивает автономность данного комплекса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в подразделениях группировки регулярно используются и развиваются наземные робототехнические комплексы и платформы различного назначения.

Ранее российская армия взяла под контроль Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области. Первый населенный пункт удалось освободить подразделениям группировки войск "Восток", а второе село было взято под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".

До этого армия освободила Ленино и Чунишино в ДНР, а также Полтавку в Запорожской области.