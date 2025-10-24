Пострадавшие при атаке БПЛА на Красногорск получат по 300 тыс руб

Фото: ТАСС/Екатерина Лука

Пострадавшие при атаке беспилотника в подмосковном Красногорске получат по 300 тысяч рублей, а собственники поврежденных квартир – по 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Атака БПЛА на Красногорск произошла 24 октября. Дрон влетел в квартиру, которая находится на 14-м этаже дома в ЖК "Изумрудные холмы" на бульваре Космонавтов. Ранения получили пять человек, в том числе ребенок.

Всех пострадавших доставили в больницы. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы мягких тканей, а также ссадины и раны нижних конечностей. Состояние трех человек оценивается как удовлетворительное.

Из-за атаки были также повреждены три квартиры, в еще нескольких объектах выбиты окна. Глава Красногорска Дмитрий Волков пообещал помочь собственникам разрушенного жилья с ремонтом.

Прокуратура, в свою очередь, взяла на контроль соблюдение прав жильцов поврежденного дома и предоставление им необходимой помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

