24 октября, 11:51

Происшествия

Один из пострадавших при атаке БПЛА в Красногорске находится в реанимации

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Волков – глава городского округа Красногорск"

Один человек находится в реанимации после атаки БПЛА на жилой дом в подмосковном Красногорске, рассказал главный врач местной больницы Бутай Бутаев.

Всего в результате случившегося пострадали пять человек, включая ребенка, который находится в детском научно-клиническом центре имени Рошаля. Двое мужчин и две женщины – в Красногорской больнице.

Бутаев отметил, что состояние трех человек оценивается как удовлетворительное, они находятся в профильных отделениях. У пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы мягких тканей, а также ссадины и раны нижних конечностей.

За состоянием пациентов наблюдают врачи, с пострадавшими работает психолог. Кроме того, для оперативной координации медицинской помощи в больницу прибыл министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

"Совместно с руководством больницы он пообщался с пострадавшими, оценив их самочувствие и убедившись в полноте оказываемой им медицинской помощи", – сообщили в пресс-службе Красногорской больницы.

Беспилотник залетел в квартиру, расположенную на 14-м этаже дома в ЖК "Изумрудные холмы", в ночь на 24 октября. Сообщалось, что были повреждены три квартиры, еще в нескольких объектах выбиты окна.

На месте ЧП развернули оперативный штаб, работают все экстренные службы, в том числе МЧС и полиция. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жильцов поврежденного дома и предоставление им необходимой помощи. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Красногорске

