03:24

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще один украинский дрон, летевший в сторону Москвы, ночью в среду, 29 октября. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону столицы. До этого еще об одном.

На фоне информации о летевших на Москву дронов, аэропорт Шереметьево временно приостанавливал работу.

мэр Москвыпроисшествиягород

