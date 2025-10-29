03:24Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы ПВО ликвидировали еще один украинский дрон, летевший в сторону Москвы, ночью в среду, 29 октября. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону столицы. До этого еще об одном.
На фоне информации о летевших на Москву дронов, аэропорт Шереметьево временно приостанавливал работу.