Силы ПВО ликвидировали 57 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 57 украинских дронов над регионами России за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 28 октября. По данным военного ведомства, 35 дронов было сбито над территорией Брянской области, 9 – Ростовской областью, по 4 БПЛА – в небе над Калужской и Тульской областей, 5 – над Подмосковьем, в том числе три, летевших в сторону Москвы, 1 – над территорией Курской области.

До этого о ликвидации трех дронов, летевших на столицу, сообщил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работали оперативные службы.

Также в Минобороны РФ заявили об уничтожении 17 украинских БПЛА в ночь на вторник, 28 октября. Из них 13 было сбито над Калужской областью.