Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА над тремя регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ за ночь над тремя регионами РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 23:00 27 октября до 07:00 28 октября. 13 беспилотников было сбито над Калужской областью, 3 – над территорией Брянской области, 1 БПЛА – над территорией Московского региона.

Ранее в Минобороны сообщалось, что 27 октября, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, силы ПВО ликвидировали 23 украинских БПЛА над российскими регионами.

Всего 14 дронов сбили над Брянской областью, 4 – над Тульской, 3 – в небе над Подмосковьем, в том числе 2, летевших на Москву, и еще 2 – над территорией Орловской области.

