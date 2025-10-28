Силы ПВО ликвидировали 23 украинских БПЛА за три часа

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали 23 украинских БПЛА над российскими регионами вечером в понедельник, 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Всего 14 дронов было сбито над Брянской областью, 4 – над Тульской, 3 – в небе над Подмосковьем, в том числе 2, летевших на Москву, и еще 2 – над территорией Орловской области.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух вражеских БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков работали оперативнеы службы.

Также глава Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал о ликвидации 4 дронов в небе над регионом. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры нет.