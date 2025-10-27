Силы ПВО ликвидировали 4 украинских БПЛА в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 4 украинских дрона в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры нет.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают оперативнеы службы.

Также в Минобороны РФ заявляли об уничтожении 193 украинских БПЛА над регионами России в ночь на понедельник, 27 октября. При этом в небе над Брянской областью было сбито 47 дронов.