Собянин: два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили два беспилотника, которые летели на Москву, в понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Он уточнил, что на месте, куда рухнули обломки дронов, задействованы экстренные службы.

Москва подверглась атаке украинских дронов вечером 26 октября. Они продолжились ночью 27 октября.

Всего, по данным Собянина, дежурные силы ПВО ликвидировали 35 украинских БПЛА в ночь на 27-е число.

