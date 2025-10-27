Форма поиска по сайту

27 октября, 03:53

Мэр Москвы

Собянин: ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, летевший к Москве

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще один украинский БПЛА, летевший на Москву, в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Москва подверглась атаке украинских БПЛА вечером воскресенья, 26 октября. По информации Собянина, на данный момент силы ПВО уничтожили свыше 30 дронов.

Кроме этого, были введены ограничения в аэропорту Жуковский и Домодедово. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.

