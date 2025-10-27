Форма поиска по сайту

02:52

Мэр Москвы

Собянин: силами ПВО отражена попытка атаки еще двух БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА, летевший на Москву в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва подверглась атаке украинских БПЛА вечером воскресенья, 26 октября. По информации Собянина, всего силы ПВО ликвидировали около 20 дронов.

Также на фоне сообщений об атаке БПЛА была приостановлена работа аэропорта Жуковский. Авиагавань временно не принимает и не выпускает гражданские самолеты.

Новость дополняется

мэр Москвыпроисшествиягород

