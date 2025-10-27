Форма поиска по сайту

27 октября, 07:47

Происшествия

Собянин сообщил о сбитии 35 БПЛА за ночь на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали 35 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва подверглась атаке украинских дронов вечером 26 октября. Атаки продолжились ночью 27 октября.

Из-за этого была приостановлена работа аэропортов Жуковский и Домодедово.

Собянин сообщил о сбитии 35 БПЛА за ночь на подлете к Москве

