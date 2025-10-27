Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего к столице

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва подверглась атаке украинских БПЛА вечером воскресенья, 26 октября. По информации Собянина, на данный момент всего силы ПВО ликвидировали более 20 дронов.

Кроме того, на фоне сообщений об атаке БПЛА были введены ограничения в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.