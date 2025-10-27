Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:16

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего к столице

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву в ночь на понедельник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва подверглась атаке украинских БПЛА вечером воскресенья, 26 октября. По информации Собянина, на данный момент всего силы ПВО ликвидировали более 20 дронов.

Кроме того, на фоне сообщений об атаке БПЛА были введены ограничения в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика