Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 193 украинских беспилотника над российскими регионами в ночь на 27 октября. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, над Брянской областью было ликвидировано 47 дронов, над Калужской областью – 42 БПЛА, а над территорией Московского региона – 40 беспилотников, в том числе 34 аппарата, которые летели в сторону Москвы.

Кроме того, 32 дрона удалось сбить над Тульской областью, 10 – над Курской областью, 7 – над Орловской областью, а по 4 БПЛА – над Ростовской и Воронежской областями.

Помимо этого, по 2 беспилотника были нейтрализованы над Оренбургской и Тамбовской областями, а по 1 – над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона микроавтобус в поселке Погар Брянской области. По предварительным данным, погиб водитель, пятеро пассажиров получили ранения.

