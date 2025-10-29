Форма поиска по сайту

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Авиагавань Шереметьево приостановила работу на фоне сообщений об уничтожении украинских дронов, летевших в сторону Москвы. По информации Сергея Собянина, на данный момент всего было ликвидировано 3 БПЛА в ночь на среду, 29 октября.

На местах падения обломков работали оперативные службы.

