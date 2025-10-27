Суд взыскал 3 млрд руб налогов с бывших владельцев аэропорта Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Домодедовский городской суд Московской области взыскал с экс-владельцев аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана 3 миллиарда рублей неуплаченных налогов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, в ходе координационной и надзорной работы прокуроров был выявлен факт неуплаты налогов, сборов, страховых взносов и штрафов бывшими владельцами группы компаний "Домодедово".

Исковое заявление о солидарном взыскании задолженности в пользу государства было направлено в суд территориальным органом Федеральной налоговой службы (ФНС) по инициативе прокуроров. Домодедовский городской суд полностью удовлетворил требования налоговой службы.

В январе этого года Генпрокуратура обратилась в суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", которые управляют аэропортом. С 2023 года контролирующий орган инициировал разбирательства с целью изъятия активов, которые, по версии ведомства, были приобретены с нарушением закона.

Представители аэропорта заявляли, что строго соблюдают требования законодательства. Однако ГП требовала признать недействительными ряд сделок, приведших к переходу стратегических предприятий под иностранный контроль.

Выяснилось, что Каменщик и Коган в 2024 году ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС, получив согласование на передачу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". Прибыль стратегических предприятий выводилась из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.