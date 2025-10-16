Генпрокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из ГК "Домодедово"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генпрокуратура предотвратила вывод около 18,5 миллиарда рублей из группы компаний "Домодедово" в пользу экс-бенефициара, сообщает РТ со ссылкой на ведомство.

"Удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заемных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами", – говорится в пресс-релизе.

Как выяснила Генпрокуратура, в конце 2024 года бывший владелец группы компаний "Домодедово" заключил договор на получение займа на сумму 18,5 миллиарда рублей. В качестве поручителей по сделке были привлечены 7 производственных предприятий, входящих в эту группу компаний.

В январе этого года ГП обратилась в суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", которые управляют аэропортом. С 2023 года контролирующий орган инициировал разбирательства с целью изъятия активов, которые, по версии ведомства, были приобретены с нарушением закона.

Представители аэропорта заявляли, что строго соблюдают требования законодательства. Однако Генпрокуратура требовала признать недействительными ряд сделок, приведших к переходу стратегических предприятий под иностранный контроль.

Позже стало известно, что бенефициары Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в 2024 году ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС, получив согласование на передачу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". Выяснилось, что прибыль стратегических предприятий выводилась из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.