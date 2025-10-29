Силы ПВО уничтожили 7 украинских БПЛА в Тульской области

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских БПЛА в небе над Тульской областью ночью в среду, 29 октября. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Повреждений инфраструктуры нет.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации 4 БПЛА, летевших в сторону Москвы. Он добавил, что на месте падения обломков дронов работали оперативные службы.

Также силы ПВО сбили несколько украинских дронов в небе над Ставропольским краем. По информации губернатора Владимир Владимирова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленную зону Буденновска, но существенного урона атака не нанесла.