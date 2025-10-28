Московский проект "Город заданий" объединил более 400 тысяч человек

Фото: пресс-служба НТУ

Проект "Город заданий", действующий в Москве с 2022 года, объединил более 400 тысяч человек, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что благодаря проекту жители делают жизнь в мегаполисе комфортнее. В частности, они тестируют новые сервисы, оценивают качество обслуживания в разных сферах, участвуют в патриотических и экологических акциях. За все время участники выполнили свыше 3 миллионов заданий.

Пользователи уже проверили функционал и возможности 32 столичных цифровых решений. Например, в рамках одного из заданий они испытывали сервис "Библиотеки Москвы" – бронировали книги онлайн и получали их в читальнях.

Кроме того, москвичи дали обратную связь о работе чат-бота Добрыни, который отвечает на вопросы о соцуслугах, и виртуального ассистента городского транспорта Александры.

Участники "Города заданий" заботятся и об экологии. Они сдали в пункты приема порядка 14 тысяч батареек, а еще книги для обмена.

Для улучшения транспорта граждане оставляют отзывы о внешнем виде и уровне комфорта поездок на речных электросудах, а для улучшения городской инфраструктуры – проверяют остановки, газоны, фонтаны, детские и спортивные площадки. Всего прошло более 100 тысяч проверок.

За выполнение заданий участникам начисляются баллы, которые можно направить на благотворительность или использовать для получения подарков и призов.

Жители столицы считают, что в ближайшие 5 лет город станет более технологичным и удобным. Согласно результатам опроса, 52% респондентов полагают, что к 2030 году культурные и развлекательные объекты Москвы будут доступны в цифровом формате. Еще 41% выразили надежду, что в мегаполисе станет больше зеленых зон.