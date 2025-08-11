Москвичи помогают заботиться о зеленых насаждениях через портал "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи помогают следить за состоянием деревьев и цветников через портал "Наш город". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Столица считается одним из самых зеленых мегаполисов мира, чему способствует совместная работа городских служб и москвичей. Ежедневно специалисты заботятся о состоянии деревьев и цветников. Они удаляют поломанные и высохшие части растений, осматривают и обрабатывают стволы. Во время непогоды эксперты тщательно следят за безопасностью граждан и убирают поваленные деревья с тротуаров и проезжих частей.

Помочь городским службам может каждый желающий. Если во время прогулок житель заметил опасный сухостой, поломанные ветки у деревьев или завядшие цветники, он может передать информацию об этом через портал или мобильное приложение "Наш город".

Чтобы оформить соответствующую заявку, необходимо зайти в личный кабинет портала с помощью полной учетной записи на mos.ru. После нажатия кнопки "Сообщить о проблеме" откроется карта, где потребуется указать место или адрес в специальном окне.

Далее необходимо выбрать объект: дворовую территорию, парк, дорогу или госучреждение. Ознакомиться с примерами рассматриваемых ранее вопросов можно, кликнув на иконку справа от интересующей проблемы. Также при необходимости система подскажет точную классификацию ситуации и ее описание.

После на странице появится анкета, где надо указать объект озеленения, а также в чем его проблема. Далее следует прикрепить фотографию предполагаемого недочета и отправить заявку. В течение суток ее рассмотрит модератор и передаст в работу исполнителю.

По окончании работ пользователь получит уведомление от приложения или сообщение на электронную почту. После этого появится возможность подтвердить или опровергнуть факт выполнения работ.

Благодаря порталу "Наш город" за полгода в столице обработали более 100 тысяч сообщений и решили вопросы по благоустройству городских территорий. Например, возле дома 1 на улице Правды убрали сломанную ветку дерева, которая мешала ходить по тротуару, на улице Медовая Долина около дома 2 постригли траву, а в парке Дружбы удовлетворили просьбу местного жителя и высадили новый газон на месте вытоптанного.

За почти 14 лет с помощью портала "Наш город" удалось решить более 11 миллионов вопросов, и им активно пользуются свыше 2,4 миллиона горожан.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как выбирают деревья для озеленения столицы. По его словам, специалисты особое внимание уделяют столичному климату и архитектуре. Так, вдоль шоссе высаживают липы, вязы, клены и декоративные яблони, а в парках и скверах – дубы, ели, каштаны.