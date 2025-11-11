Форма поиска по сайту

11 ноября, 07:30

Транспорт

Поезда МЦД-2 временно будут ходить по другому расписанию

Поезда МЦД-2 временно будут ходить по другому расписанию. До 13 ноября интервалы движения увеличат до 50 минут после 23:00. Также после 00:00 и до 05:00 изменятся пути движения составов.

Например, 12 и 13 ноября на участке от Красного Балтийца до Щукинской электрички в обе стороны будут ходить на Подольск. В том же направлении поезда в обе стороны будут ходить и 14 ноября на участке от Дмитровской до Щукинской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

