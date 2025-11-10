10 ноября, 16:57Транспорт
Автобусы начнут ходить до метро "Пыхтино" и Красной Пахры
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый автобусный маршрут с162 начнет ходить до станции метро "Пыхтино" с 15 ноября, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Таким образом, жители ЖК "Середневский лес", "Цветочные поляны" и поселка Марьино получат возможность добраться до Солнцевской линии метрополитена. При этом в связи с административной реформой в ТиНАО маршрут через Марушкино до станции МЦД Толстопальцево больше не будет обслуживаться.
телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Вместе с тем с 17-го числа будет запущен рейсовый автобус 906а, который будут курсировать до Красной Пахры. Нововведение улучшит транспортные условия для работников промзоны и технопарка в Троицке. Они получат возможность удобнее пересаживаться на маршруты до дальних населенных пунктов ТиНАО на Калужском шоссе.
Уточняется, что новый маршрут будет работать в будние дни в часы пик.
Ранее начали ходить первые пригородные автобусные маршруты из Москвы в Одинцово. Они курсируют от станции метро "Крылатское". В частности, маршрут № 1101 следует до Барвихи, маршрут № 1290 – до Московской городской больницы № 62 в Истре.
Новые маршруты имеют общий участок между станцией метрополитена "Выхино" и остановкой "Управа района Вешняки". Здесь пассажирам доступна пересадка с одного маршрута на другой. Причем бесплатно можно пересесть или вернуться на маршрут в течение 90 минут.
