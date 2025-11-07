В Москве введут 6 новых остановок для 15 маршрутов наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве с 8 ноября введут 6 новых остановок для 15 маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, 3 остановки будут перенесены в более удобные места, а всего изменения затронут 8 районов разных округов города.

Например, новая одноименная остановка появится у станции метро "Молодежная" для маршрута 127. "Площадь Гагарина" станет доступна на Проектируемом проезде № 4432 для маршрута 553. Для автобусов 250, 361, 712, 288 и с976 в обе стороны начнет работать остановка "Улица Островитянова, 27".

В более удобные точки перенесут остановку "Улица Генерала Глаголева" для маршрута 155 на дублер проспекта Маршала Жукова, а также действующую остановку "Ул. Островитянова, 27" в сторону улицы Академика Арцимовича.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно развиваем сеть маршрутов наземного транспорта и вводим новые остановки там, где это необходимо", – указал Ликсутов, добавив, что на 15 маршрутах работают почти 100 современных автобусов и электробусов российского производства.



Ранее специалисты ЦОДД начали переводить на зимний режим работы светофоры по 85 адресам во всех округах Москвы. Их переведут в пользу автомобилистов в тех местах, где пешеходов будет на 70% меньше. Зеленый сигнал для машин будет гореть на 5–20 секунд дольше, чем в летний период.

