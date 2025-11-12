Движение на МКАД в районе шоссе Энтузиастов перекроют в ночное время 15 и 17 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов перекроют в ночное время 15 и 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения связаны с проведением строительных работ и будут действовать в период с 02:00 до 02:30 15 и 17 ноября. Для движения будет перекрыт участок 1-го километра МКАД (внешняя сторона) от дома 1к до владения 1б по улице Сталеваров и участок 1-го километра МКАД (внутренняя сторона) от владения 1б до дома 1к по улице Сталеваров.

В департаменте просят водителей заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытий в этот период времени.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что с 5 ноября по 30 ноября с 23:00 до 06:00 две полосы будут перекрывать на Тверской и Моховой улицах, а также в Газетном переулке. Это связано с проведением работ по оформлению улиц.