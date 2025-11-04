Две полосы перекроют на улицах в центре Москвы с 5 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Транспортные средства не смогут проехать по одной-двум полосам на Тверской и Моховой улицах, а также в Газетном переулке. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Данные ограничения будут действовать в период с 5 ноября по 30 ноября с 23:00 до 06:00. Проезд по одной-двум полосам на вышеперечисленных участках перекроют из-за проведения работ по оформлению улиц.

Ранее схема движения на съезде с дублера шоссе Энтузиастов в сторону проспекта Буденного изменилась с 2 ноября. На данном участке дороги ввели двустороннюю схему движения.

В департаменте транспорта Москвы объяснили, что изменения необходимы для создания альтернативного маршрута и улучшения условий движения. Теперь проезд с МСД на шоссе Энтузиастов в сторону центра станет быстрее, а транспортная нагрузка на пересечении проспекта Буденного и улицы 3-я Соколиной Горы снизится.

