Схема движения изменится на одном из съездов на востоке Москвы с 2 ноября

Фото: depositphotos/dimaberkut

Схема движения на съезде с дублера шоссе Энтузиастов в сторону проспекта Буденного изменится с 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На данном участке дороги вводится двусторонняя схема движения. В департаменте отметили, что изменения необходимы для создания альтернативного маршрута и улучшения условий движения транспорта.

Теперь движение с МСД на шоссе Энтузиастов в сторону центра станет быстрее, а транспортная нагрузка на пересечении проспекта Буденного и улицы 3-я Соколиной Горы снизится.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение транспорта будет перекрыто с 27 октября на путепроводе через железнодорожные пути, расположенном на 95-м километре Старого Симферопольского шоссе у деревни Лукино в городском округе Серпухов. Это связано с проведением капитального ремонта на этом участке дороги.