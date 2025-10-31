00:31Транспорт
Схема движения изменится на одном из съездов на востоке Москвы с 2 ноября
Фото: depositphotos/dimaberkut
Схема движения на съезде с дублера шоссе Энтузиастов в сторону проспекта Буденного изменится с 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
На данном участке дороги вводится двусторонняя схема движения. В департаменте отметили, что изменения необходимы для создания альтернативного маршрута и улучшения условий движения транспорта.
Теперь движение с МСД на шоссе Энтузиастов в сторону центра станет быстрее, а транспортная нагрузка на пересечении проспекта Буденного и улицы 3-я Соколиной Горы снизится.
Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение транспорта будет перекрыто с 27 октября на путепроводе через железнодорожные пути, расположенном на 95-м километре Старого Симферопольского шоссе у деревни Лукино в городском округе Серпухов. Это связано с проведением капитального ремонта на этом участке дороги.