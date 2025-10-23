Движение по путепроводу на Старом Симферопольском шоссе ограничат с 27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение будет перекрыто с 27 октября на путепроводе через железнодорожные пути, расположенном на 95-м километре Старого Симферопольского шоссе у деревни Лукино в городском округе Серпухов. Об сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта на данном участке дороги. На этот период будут предусмотрены альтернативные маршруты объезда: через Симферопольское шоссе и трассу А108, а также через Московское шоссе, Северное шоссе, улицу Пролетарскую, Северный проезд, улицу Ворошилова, улицу Звездную, Окское шоссе, Борисовское шоссе и Данковское шоссе.

В заявлении ведомства отмечается, что восстановить движение на путепроводе планируется в сентябре 2026 года.

Ранее Дептранс Москвы предупредил, что с 24 октября в проезде от улицы Магнитогорской до шоссе Энтузиастов в микрорайоне Южное Измайлово будет введено двустороннее движение. В департаменте подчеркнули, что новые изменения откроют альтернативный выезд на шоссе, что позволит автотранспорту проезжать быстрее.