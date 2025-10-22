Движение на участке улицы Барышихи ограничат по ночам с 24 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта на участке улицы Барышихи ограничат в ночное время с 24 октября по 15 марта 2026 года, сообщил Дептранс Москвы.

По информации ведомства, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции объекта. На участке улицы Барышиха от дома 39А до дома 41, корпуса 2, для движения будут недоступны одна-две полосы.

Ранее Дептранс сообщил, что движение ограничат на улице Котляковской с 24 октября до 16 декабря. Это связано с проведением инженерных работ на данном участке дороги.

Для движения будет недоступна одна полоса напротив дома 8. С 27 октября до 16 декабря там же перекроют две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска на встречное направление.