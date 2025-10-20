20 октября, 04:59Транспорт
Движение транспорта ограничат на Котляковской улице с 24 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение автотранспорта ограничат на улице Котляковской с 24 октября до 16 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Ограничения связаны с проведением инженерных работ на данном участке дороги. Для движения будет недоступна одна полоса напротив дома 8 с 24 до 26 октября.
С 27 октября до 16 декабря здесь же перекроют две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска на встречное направление.
Ранее столичный Дептранс сообщил, что движение транспорта перекроют на пересечении улицы Подольских Курсантов с Московским скоростным диаметром (МСД). Ограничения будут действовать по 31 декабря. Это связано с проведением строительных работ.