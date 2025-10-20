Движение транспорта на улице Подольских Курсантов ограничат с 20 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта на пересечении улицы Подольских Курсантов с Московским скоростным диаметром (МСД) будет ограничено с 20 октября по 31 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. Для проезда будет недоступна одна полоса. Также ограничения затронут местный проезд в районе владения 13 по улице Подольских Курсантов.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что до 13 декабря 2025 года будет ограничено движение на участках улицы Уральской. Это связано с проведением строительных работ.

От дома 17 до дома 21 и от владения 16, строения 1, до дома 23, корпуса 1, для движения будут недоступны одна-четыре полосы.