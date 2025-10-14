Движение на участке улицы Плеханова ограничат с 16 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта ограничат на участке улицы Плеханова с 16 до 30 октября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны две полосы.

В ведомстве добавили, что на участке улицы Плеханова от дома 11, строения 6, по улице Электродная до дома 12, строения 8, по улице Плеханова перекроют две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска на встречное направление и временного запрета парковки.

