На 44 перекрестках Москвы появилась вафельная разметка

Фото: пресс-служба центра организации дорожного движения

В Москве в этом году нанесли вафельную разметку на 44 перекрестках. Проекты по улучшению движения разработали кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, дорожные кураторы перевыполнили план по проектам вафельной разметки.

"Теперь в Москве около 442 "вафельниц", которые обустраивают для того, чтобы водители соблюдали правила проезда и не блокировали движение на пересечениях. Благодаря этому транспорт в таких местах проезжает быстрее в среднем на 15–20%", – поделился Ликсутов.

В настоящий момент в столице продолжается реализация проектов по снижению заторов и повышению безопасности на дорогах. Особое внимание уделяется улучшению движения на сложных перекрестках.

Желтая разметка из диагональных пересекающихся линий в центре перекрестка обозначает зону, на которую запрещается выезжать в случае затора. На этих участках также работают камеры.

Если водитель остановился на разметке более чем на пять секунд, то может получить штраф в размере тысячи рублей.

Ранее в Москве подошли к концу работы по обновлению дорожной разметки. Специалисты приступили к ним, когда в городе установилась постоянная положительная температура воздуха. Чтобы не создавать затруднения на дорогах, мероприятия проводились в основном ночью при частичном ограничении движения.