Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 13 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет проиндексирована в критически загруженные часы на 3 рубля за участок с 13 октября. При этом проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, выходные и праздники, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Транспортное ведомство уточнило, что с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 стоимость составит до 10 рублей. Цена транзитного проезда 950 рублей не изменится.

Оплатить проезд по МСД можно по начислению в приложении "Парковки России", которым пользуются 11% автомобилистов, при помощи автооплаты в приложении "Парковки России", на сайте msd.mos.ru, через порталы mos.ru и "Госуслуги", сервисы "Яндекс Карты" и "Навигатор", а также в банковских приложениях, где указаны данные транспорта.

МСД соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей и связывает районы столичного региона. Ежедневно по трассе проезжают около 400 тысяч автомобилей. Однако востребованность диаметра растет, а вместе с этим увеличивается и его загруженность.

Ранее в Москве приступили к строительству дополнительного участка МСД по улице Каспийской до Севанской. В общей сложности будет возведено и реконструировано 2,3 километра дорог. С вводом двух участков эта связка станет дополнительным маршрутом на южном направлении от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД. Она в том числе обеспечит водителям комфортный выезд на трассу М-4 "Дон".

