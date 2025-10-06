Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве началось строительство второго этапа Троицкой линии метро, куда вошел участок от станции "Новомосковская" до станции "Троицк". Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.



Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций. Затем начнется активное сооружение станционных комплексов, уточнил мэр.

"Запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города. Также он разгрузит южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий, близлежащие дороги", – указал Собянин.

Станция "Сосенки" появится на перекрестке улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032. "Летово" создадут напротив дома № 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом № 8429, а станцию "Десна" разместят на перекрестке Центральной улицы и шоссе Ракитки.

"Кедровая" появится на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе. "Ватутинки" планируется построить в Троицке, рядом с корпусом № 3 дома № 2 по Кварцевой улице. Также специалисты еще решают, где именно появится станция метро "Троицк".

"Важно, чтобы место было максимально удобным для ее будущих пассажиров", – указал мэр Москвы.



Завершить строительство участка линии планируется в 2029 году.

Ранее тоннелепроходческий щит "Лилия" завершил проходку 850-метрового тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" Рублево-Архангельской линии метро. Гидрологические условия были сложными, но специалисты справились.

Вскоре "Лилия" начнет проходку до станции "Строгино". Работы пройдут под поймой Москвы-реки и Большим Строгинским затоном.

