Движение транспорта на участках Уральской улицы ограничат с 18 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта на участках улицы Уральская будет ограничено с 18 октября до 13 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. На участках улицы Уральская – от дома 17 до дома 21 и от владения 16, строения 1, до дома 23, корпуса 1, для движения будет недоступно одна-четыре полосы. При этом на одном из участков будет обустроена временная объездная дорога.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что движение транспорта ограничат на участке улицы Плеханова с 16 до 30 октября. Это связано с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны две полосы.

В ведомстве отметили, что на участке улицы Плеханова от дома 11, строения 6, по улице Электродная до дома 12, строения 8, по улице Плеханова перекроют две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска на встречное направление и временного запрета парковки.