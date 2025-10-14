Движение на двух ж/д переездах в Подмосковье ограничат с 14 октября

Фото: depositphotos/dimaberkut

Движение транспорта на двух железнодорожных переездах в Подмосковье будет ограничено с 14 октября. Об этом сообщила сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. С 09:00 14 октября до 21:00 17 октября будет закрыт переезд в поселок Некрасовский. Объезд возможен через Дмитровское шоссе.

Также с 09:00 20 октября до 21:00 24 октября будет перекрыт переезд возле остановочного пункта "Луговая". Водители смогут объехать его через Северный обход Лобни.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение автотранспорта будет ограничено на участке улицы Плеханова с 16 до 30 октября. Это связано с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны две полосы.