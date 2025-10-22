Движение транспорта в районе Родниковой улицы ограничат на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта в районе улицы Родниковой ограничат на год с 25 октября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По информации ведомства, ограничения связаны с проведением строительных работ. Дорога будет перекрыта на участке местного проезда от дома 7, строения 22, до дома 3, строения 9.

Ранее Дептранс предупредил, что движение транспорта также ограничат по ночам на участке улицы Барышихи с 24 октября по 15 марта 2026 года. Это связано с проведением работ по реконструкции объекта.

Ограничения будут действовать на участке от дома 39А до дома 41, корпуса 2. Для движения будут недоступны одна-две полосы.