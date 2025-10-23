Схема движения транспорта изменится в микрорайоне Южное Измайлово с 24 октября

Фото: depositphotos/dimaberkut

В проезде от улицы Магнитогорская до шоссе Энтузиастов в микрорайоне Южное Измайлово будет введено двустороннее движение с 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Изменение откроет альтернативный выезд на шоссе, что позволит автотранспорту проезжать быстрее и улучшит районную связанность для жителей микрорайона Южное Измайлово района Ивановское.

В ведомстве подчеркнули, что усовершенствование схемы движения стало возможным после мониторинга дорожной ситуации и условий проезда в районе.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что также схема движения автотранспорта была изменена в ЮВАО. Так, для улучшения условий проезда и обустройства парковочного пространства на улице 2-я Институтская введено одностороннее движение.

На этом участке планируется обустроить 86 дополнительных машиномест, из них 9 – для инвалидов. Кроме того, будет создан пешеходный переход напротив дома 7, строения 2 по улице 2-я Институтская. Кроме того, данные изменения помогут снизить нагрузку дорожного трафика на дублере Рязанского проспекта.