Схему движения транспорта изменят на юго-востоке Москвы с 18 октября

Фото: depositphotos/dimaberkut

Схема движения автотранспорта в ЮВАО будет изменена с 18 октября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, для улучшения условий движения и обустройства парковочного пространства на улице 2-я Институтская введут одностороннее движение. От дублера Рязанского проспекта можно будет проехать по улице 2-я Институтская в сторону 1-ого Институтского проезда.

На данном участке планируется обустроить 86 дополнительных машиномест, из них 9 – для инвалидов. Кроме того, будет создан пешеходный переход напротив дома 7, строения 2 по улице 2-я Институтская.

В Дептрансе отметили, что изменения также помогут снизить нагрузку дорожного трафика на дублере Рязанского проспекта. Водителей просят учитывать изменения при построении маршрута и обращать внимание на дорожные знаки.

Вместе с тем движение транспорта ограничат на участке улицы Плеханова с 16 до 30 октября. Это необходимо для проведения инженерных работ. Водители не смогут проехать по двум полосам.