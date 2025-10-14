Форма поиска по сайту

14 октября, 17:54

Транспорт

Дептранс Москвы призвал мотоциклистов отказаться от поездок до следующего сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотосезон 2025 года официально закрыт, поэтому поездки на мотоциклах стоит отложить до следующего сезона. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обеспечивать безопасное движение в городе", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что оказаться от мотопоездок нужно из-за плохого сцепления с дорогой. Он рекомендовал подготовить транспорт к хранению и подчеркнул, что соблюдение правил обслуживания – это важное условие для сохранности мототранспорта в межсезонье.

В департаменте создали краткую памятку, как подготовить мотоцикл к хранению:

  • помойте и просушите технику;
  • нанесите силиконовый спрей на металлические детали для защиты от коррозии;
  • заглушите трубу;
  • снимите аккумулятор и храните в помещении, чтобы он не разрядился;
  • уменьшите давление в шинах;
  • обязательно обработайте цепь;
  • установите мотоцикл на подножку и накройте чехлом.

Ранее в ГД поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить по полосам для движения маршрутного транспорта. Депутат Рифат Шайхутдинов отметил, что многие аварии с участием мотоциклистов связаны с их желанием проехать быстрее между машинами или по другим местам, которые не позволяют нормального продвижения.

транспортгород

