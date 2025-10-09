Минтранс рекомендует сменить летние шины на зимние до 1 декабря

Фото: 123RF/nomadsoul1

Переходить на зимнюю резину следует при устойчивом снижении температуры до 5–7 градусов тепла, но обязательно до наступления календарной зимы – 1 декабря, сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

В министерстве пояснили, что технический регламент Таможенного союза полностью запрещает эксплуатацию летних шин в период с декабря по февраль.

"Из-за воздействия низких температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь", – объяснили специалисты.

Также законодательство требует обязательного наличия на зимних шинах специальной маркировки – M+S, M&S или M S. При этом шины могут быть как шипованными, так и нешипованными.

Ранее юрист Александр Хаминский напомнил, что с 1 декабря использование зимой летней резины может грозить автомобилистам штрафом в размере 500 рублей. Он подчеркнул, что езда на летних шинах зимой запрещена постановлением кабмина России, в котором указан список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.