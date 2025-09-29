"Автодор" предупредил о заморозках на трассах М-11 и М-12

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заморозки появляются в ночное время на трассах М-11 "Нева" и М-12 "Восток". В связи с этим водителям рекомендовано изменить стиль вождения, сообщается в телеграм-канале госкомпании "Автодор".

"При низкой температуре шины становятся твердыми и хуже держат дорогу, особенно на маневрах", – говорится в публикации.

Водителей призвали сбавлять скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров, а также проверять давление в шинах, включать ближний свет и планировать остановки заранее, избегая резких торможений.

Ранее на всей европейской территории России была зафиксирована температура ниже нормы. В Приволжском федеральном округе температура ночью ожидается отрицательной, а ближайшие несколько дней может опускаться до минус 5–8 градусов.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Северо-Западном федеральном округе и на Урале, где уже сформировался снежный покров и отмечаются низкие дневные температуры.