Новый график движения поездов ЦППК введут 26 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании перейдут на новый график движения с 26 октября, сообщает пресс-служба ЦППК.

"Для пассажиров будут назначены дополнительные экспрессы, а также продлены маршруты ряда других поездов. Некоторые поезда станут ходить быстрее", – рассказали в компании.

В ЦППК отметили, что это стало возможным благодаря обновлению подвижного состава и оптимизации путевого развития. Также подчеркнули, что корректировки связаны с переходом на зимний график.

Белорусское и Савеловское направления

Назначены 10 дополнительных экспрессов и 2 обычных электропоезда, также у двух поездов сократилось время в пути. Кроме того, скорректировано расписание 16 рейсов до Усова. Части поездов сделали дополнительные остановки.

Курское и Рижское направления

Введены точечные корректировки для выравнивания интервалов за пределами МЦД. Назначены дополнительные поезда до Нахабина, также у ряда и экспрессов скорректирован режим остановок.

Казанское направление

7 поездов стали курсировать быстрее. Все 14 обычных рейсов маршрута Москва – Раменское – Москва продлены до станции Ипподром. Некоторым поездам добавили остановки.

Киевское и Горьковское направления

Для сокращения интервалов назначено 6 дополнительных поездов, у 9 рейсов сократили время в пути. Ряду поездов также назначили дополнительные остановки.

Павелецкое направление

Назначены 3 дополнительных экспресса между Москвой, Ожерельем и Узуново и 11 ежедневных поездов до Бирюлева. Еще 3 рейса ускорены. Некоторые составы будут курсировать каждый день вместо рабочих или выходных.

Ярославское направление

Было скорректировано расписание ряда пригородных поездов, а также назначено 14 дополнительных составов на участках между Москвой и Мытищами, Болшево, Пушкино. Три рейса сократили время в пути. Кроме того, изменились остановки на участке Москва – Мытищи.

Вместе с этим изменилось время отправления некоторых поездов дальнего пригорода по вечерам, и был изменен режим курсирования двух экспрессов от и до Сергиева Посада.

БМО

По выходным дням назначены дополнительные поезда. В расписание внесли корректировки.

Узнать актуальный график курсирования составов и стоимость проезда можно на официальном сайте ЦППК, на станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что с 23 октября изменится график движения пригородных поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. В частности, в вечернее и ночное время по четвергам, пятницам и субботам на участке от Савеловской до Бескудникова поезда будут ходить по одному пути.