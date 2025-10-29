Схема движения транспорта изменится с 30 октября в районе 92-го километра МКАД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Схема движения транспорта изменится на внутренней стороне 92-го километра МКАД в районе владения 1, передает портал мэра и правительства Москвы.

Водителей предупредили, что с 30 октября на данном участке будет закрыт съезд. При этом автомобилисты смогут выезжать с территории. Это поможет уменьшить нагрузку на основную магистраль и сделать движение рядом с внутренней стороной 92-го километра МКАД свободнее.

На время ограничений водителей попросили быть внимательнее. Их также призвали заранее строить маршруты. Автомобилистам предложили воспользоваться другим съездом, который находится напротив владения 1, строения 5.

Владельцам транспортных средств напомнили, что МКАД является одной из самых популярных магистралей в столице, где зачастую фиксируется интенсивное движение. Именно поэтому резкие съезды создают затруднения для прямого хода: машины снижают скорость, чтобы повернуть к необходимым объектам. Это приводит к замедлению потока.

С 24 октября в проезде от улицы Магнитогорской до шоссе Энтузиастов в микрорайоне Южное Измайлово ввели двустороннее движение. Водителям предложили воспользоваться альтернативным выездом на шоссе. Это поможет автомобилистам проезжать быстрее. Кроме того, нововведение улучшит районную связанность для жителей района Ивановское.

