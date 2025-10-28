МВД предупредило о схемах мошенников в "черную пятницу"

Фото: depositphotos/LDProd

В России наблюдается рост активности интернет-мошенников в преддверии сезона распродаж и "черной пятницы", рассказали в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Злоумышленники используют несколько распространенных схем, например создают поддельные сайты известных брендов. Ресурсы полностью копируют дизайн официальных площадок и обещают скидки до 90%, однако перед покупкой требуется предоплата. В результате клиенты теряют деньги.

Еще одна распространенная схема – рассылка ссылок на фишинговые сайты через мессенджеры и соцсети. Переход по ним приводит на поддельные страницы оплаты, в результате чего мошенники собирают данные банковских карт.

Злоумышленники также организовывают "розыгрыши призов", предлагая внести "налог" или "пошлину" для получения выигрыша. Помимо этого, участились случаи звонков от лжекурьеров, которые выманивают коды из СМС для доступа к банковским счетам и мессенджерам жертвы под предлогом уточнения адреса.

В ведомстве призвали сохранять бдительность и проверять подлинность сайтов и сообщений, особенно в период распродаж.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что мошенники активно применяют технологию подделки голоса для кражи денег у россиян.

Злоумышленники создают убедительные голосовые копии знакомых или родственников жертв, используя нейросети на базе искусственного интеллекта. Для этого требуется короткий образец голоса, который можно добыть из аудио- или видеозаписей в соцсетях, а также просто записав разговор по телефону.

