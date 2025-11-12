Сергей Собянин: в Москве запущен первый трамвайный диаметр

В Москве запустили первый трамвайный диаметр Т1, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Он связал 13 районов Москвы, 4 железнодорожных вокзала и 24 станции рельсового каркаса столицы.

Первый маршрут Т1 длиной 27 километров соединил станцию метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке Москвы. Трамвайные диаметры станут линиями наземного метро и откроют для пассажиров десятки новых маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.