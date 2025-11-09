Форма поиска по сайту

09 ноября, 09:30

Город

Бывшая промзона Бескудниково станет лидером по застройке в Москве

Бывшая промзона Бескудниково станет лидером по объемам застройки в рамках программы комплексного развития территорий. Там построят более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, причем более половины площади займут жилые дома.

Бескудниково вошло в число пяти утвержденных проектов столичной программы, которая предусматривает реорганизацию более 84 гектаров бывших промзон. Помимо жилых многоэтажек и бизнес-площадок, в новой застройке появятся школы и детские сады, а прилегающие территории благоустроят и озеленят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

