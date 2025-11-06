Собянин: дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые дома по программе реновации в Москве экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

"Заселяясь, жители получают не только новые квартиры и благоустроенные дворы, но и современный энергоэффективный жилой фонд. Эти дома потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади", – отметил мэр столицы.

По его словам, энергоэффективность обеспечивают в том числе индивидуальные тепловые пункты с автоматическим управлением и учетом потребления. При этом оборудование полностью отечественное.

Кроме того, помогают терморегуляторы на отопительных приборах. Они позволяют жильцам выбирать температуру и оплачивать только реальное потребление. Вместе с тем энергоэффективность обеспечивают:



автоматическое регулирование систем отопления в зависимости от погоды;

энергоэффективное освещение – современные светильники и датчики движения в подъездах, тамбурах и дворах;

многослойные фасады и двухкамерные стеклопакеты, которые позволяют сохранить тепло зимой и прохладу летом;

современная теплоизоляция трубопроводов водоснабжения и отопления, а также водосберегающая сантехническая арматура и оборудование.

Таким образом, благодаря современным инженерным системам здания получают высокий класс энергоэффективности – А и В.

Ранее в столичном районе Зюзино построили жилой комплекс по программе реновации общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В нем есть 2 секции и 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров, 7 из них – для маломобильных жителей. Расположен ЖК недалеко от станций метро "Севастопольская" и "Каховская".