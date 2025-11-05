Строительство трех домов по реновации завершилось на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сентябре на востоке Москвы завершилось строительство трех домов в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что общая жилая площадь новостроек составляет около 65 тысяч квадратных метров.

"Они расположены в районе Богородское на Игральной и 1-й Мясниковской улицах, а также на Открытом шоссе. В новостройках 1 125 квартир, 16 из них адаптировали для маломобильных граждан", – добавил Овчинский.

В подъездах домов есть лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения велосипедов и колясок. На первых этажах располагаются нежилые помещения для объектов социально-бытовой инфраструктуры. Рядом оборудованы места для отдыха, спортивные и детские площадки. Также специалисты разбили газон и высадили деревья.

"Мосгосстройнадзор оформил разрешения на ввод в эксплуатацию объектов по программе реновации. На стройплощадках инспекторы комитета суммарно провели 27 выездных проверок", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он рассказал, что в проверках принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые смотрели на качество материалов и конструкций.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс по программе реновации общей площадью более 20 тысяч квадратных метров построили в столичном районе Зюзино. В нем есть 2 секции и 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров, 7 из них – для маломобильных жителей. Расположен дом недалеко от станций метро "Севастопольская" и "Каховская".